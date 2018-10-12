Rahip Brunson, serbest (8)

BRUNSON HAVALİMANINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ABD'ye gitmek üzere evinden ayrılarak Adnan Menderes Havalimanı'na doğru yola çıktı.

İZMİR, (DHA)

