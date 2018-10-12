Rahip Brunson, serbest (9)

BRUNSON HAVALİMANINA GELDİ
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Brunson çiftine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'ın da bulunduğu yetkililer eşlik etti. Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı.
İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması
Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti
Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler
Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak
Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...
Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!
Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum