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Rahip Brunson, serbest (9)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 22:26 | Son Güncelleme

BRUNSON HAVALİMANINA GELDİ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Rahip Brunson, serbest (9)

BRUNSON HAVALİMANINA GELDİ
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Brunson çiftine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'ın da bulunduğu yetkililer eşlik etti. Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı.

İZMİR, (DHA)

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Rahip Brunson, serbest (9)Rahip Brunson, serbest (9)Rahip Brunson, serbest (9)Rahip Brunson, serbest (9)

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