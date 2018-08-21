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Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

İzmir'de ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmandaki güvenlik önlemleri sürüyor. Kendi aralarında bayramlaşan polisler Kurban Bayramı'nda da önlemleri aksatmadı. Bu arada Brunson'ın isteği üzerine evinde hareket edebilmek için koşu bandı aldığı da belirtildi.

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken 'sağlık sorunları' dikkate alınarak 25 Temmuz günü tahliye edilip ev hapsine alınan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un sokağında güvenlik önlemleri bayramda da sürdü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler, sokakta gün boyu devriye gezdi, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekledi. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol etti. Polisler, bayram nedeniyle görev başında birbirleriyle bayramlaştı.

Sokakta Özel Harekat timleri ikişerli şekilde devriye attı. Bu devriyelere zaman zaman motorlu yunus timleri de katıldı.

KOŞU BANDI İSTEDİ

Bu arada, ev hapsinde bulunan Brunson'ın isteği üzerine evinde hareket edebilmek için koşu bandı aldığı öğrenildi. Brunson'un talep ettiği, savcılığın da onay verdiği koşu bandının yetkililerce evine getirilip kurulduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
rahip rahip Brunson FETÖ PKK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasil bir ulkeyiz anlamiyorum bize hainlik yapani el bebek gul bebek besliyoruz yemegini yedirin altinida bezleyin bari
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