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Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

İzmir'de, 'FETÖ' ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın Alsancak'ta görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin binası, kilise derneği üyeleri Elif Doğan ve Semra Çetin tarafından 270 bin dolara satın alındı.

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Doğan ve Çetin'in yaklaşık bir yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve satış işleminin Brunson'ın son duruşmasından önce gerçekleştiği belirtildi.

BİNA KİLİSE OLARAK KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Diriliş Kilisesi Derneği eski Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı ifade edildi. Binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kilise binasını satın alan Elif Doğan ve Semra Çetin'in müvekkilleri olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir FETÖ PKK Andrew Craig Brunson Alsancak

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