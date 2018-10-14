Rahip Brunson'ın Anne-Babası: 'Andrew Türkiye İçin Canını Verir'

Önceki gün tahliye edilen Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın anne ve babası, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Black Mountain kasabasındaki evlerinin kapılarını VOA Türkçe muhabiri Mehmet Toroğlu ve kameraman Tezcan Taşkıran’a açtı. Baba Ron Brunson ve anne Pamela Brunson oğullarının neredeyse iki yıl aradan sonra serbest kalmasının coşkulu sevincini hissederken, röportaj sırasında duygulu anlar yaşadı. Anne Pamela, Brunson'ın serbest bırakılacağı konusunda her ne kadar iyimser olsalar da, daha önce de birçok kez benzer beklenti içine girdiklerini, bu yüzden içlerinde yine biraz korku olduğunu söyledi. Bu kez oğullarının serbest kaldığını öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Pamela Brunson, “Tanrı'nın çok sayıda edilen dualara yanıt verdiğini hissettim. Geceyi kilisemizden bir grupla Andrews için dua ederek geçirmiştik. Ama bunun gerçekten olacağından yine de emin değildik, dolayısıyla hoş bir sürpriz oldu” diye konuştu. Baba Ron Brunson da, oğullarının hapiste olduğu süre boyunca dua etmek dışında ellerinden bir şey gelememesinin acısı ve üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Andrew’e yöneltilen suçlamaların onun karakterine ve yetişme tarzına aykırı olduğunu kaydeden baba Ron, “O Türk halkını her zaman çok sevdi ve Türk hükümetine ters düşecek asla herhangi bir şey yapmadı. Onun haksız yere suçlandığını görmek çok zordu” dedi.

“Andrew Türkiye için canını vermeye hazır” Ron Brunson, oğlu ve eşi için, “yapabilseler hala Türkiye’de kalırlardı. Bir zamanlar bize, ‘emekli olup Amerika’ya dönmeyi planlamıyoruz. Türkiye’de yaşayacağız, çünkü burada olmayı seviyoruz’ demişlerdi. Dolayısıyla bu olanlar onlar için büyük bir hayal kırıklığıydı çünkü Türkiye’de kalamayacakları bir gelecekle karşı karşıyaydılar. Koşullar onlar için güvenli olsa tekrar gitmekten çok mutlu olurlar. Türkiye’ye olan sevgileri orada kaldıkları 25 yıl boyunca değişmedi. Türkiye’ye ve Türk halkına karşı hiçbir kinleri yok’ diye konuştu. Anne Pamela da, oğlunun Türkiye’ye olan sevgisini “Bence Andrew Türkiye uğruna geri dönüp canını vermeye hazır. Bunu yapabileceğini düşünüyorum ama çocukları var; en küçük oğlu uzun süre babasız büyüdü. Andrew ona babalık etmek istiyor” diye konuştu. “Erdoğan için dua ediyoruz” Baba Ron Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, “Türkiye’nin çok zor bir zamandan geçtiğinin farkındayız. Vermesi gereken bazı zor kararlar vardı ve bunlar kolay değil. Bir ülkenin liderisiniz ve ülkede, ekonomide zorluklar yaşanıyor, üzerlerinde birçok baskı var. Onun için dua ediyoruz. Tanrı’nın onu alacağı kararlarda irfan sahibi kılması için dua ediyoruz” dedi.