Rahip Brunson'ın avukatı AYM'ye başvurdu (1)

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

