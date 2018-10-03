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Rahip Brunson'ın avukatı AYM'ye başvurdu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

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