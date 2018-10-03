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RAHİP BRUNSON'IN AVUKATI AYM'YE BAŞVURDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

RAHİP BRUNSON'IN AVUKATI AYM'YE BAŞVURDU (1) İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

RAHİP BRUNSON'IN AVUKATI AYM'YE BAŞVURDU (1)

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

İZMİR, (DHA)-

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