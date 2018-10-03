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Rahip Brunson'ın avukatı AYM'ye başvurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Özden ATİK - İstanbul (DHA) - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
İsmail Cem Haylavurt, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek dilekçesini AYM'ye iletilmek üzere 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi.
Haylavurt başvuru dilekçesinde, "Andrew Craig Brunson gözaltına alınmasından bu yana 2 yıla yakın bir süre geçmiştir. Başvurucunun tutukluluğunun ve sonrasında konutu terk etmeme yönündeki kararı hukuki olmadığı gibi makul süreyi de aşmıştır. Özgürlüğünün bu şekilde sınırlanmasının makul ve kabul edilebilir hiç bir hukuki gerekçesi, geçerli bir sebebi bulunmamaktadır. Özgürlüğünün kısıtlanması tamamen hukuka aykırı olup kısıtlanma süresi, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine aykırı olarak makul süreyi aşmıştır" dedi.
Dilekçede, "Sanığın delilleri karartma ihtimali bulunmamaktadır. Gizli olarak, uzun zamana yayılan bir sürede savcılık gerekli soruşturmayı yapmış ve deliller toplanmıştır. Kovuşturma aşamasında da tanıklar dinlenmiştir. Dolayısıyla tanıklar üzerinde baskı kurma gibi bir durumun olması da mümkün değildir. Zira dosyanın temelini oluşturan gizli tanık ifadeleridir ve bu tanıklar tanık koruma kanunu kapsamında korunmaktadır" ifadeleri yer aldı.
"Her ne kadar tutukluluk son bulmuş olsa da kişi hürriyeti ve güvenliği hapsi şekil değiştirerek konutu terk etmeme kararı yoluyla ihlal edilmiştir" denilen başvuru dilekçesinde, "Anayasanın 19. Maddesinde ve AİHS'nin 5/3, 5/4 ve 5/5. Maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Bu nedenle başvurumuzun kabulüne karar verilmelidir" denildi.

(FOTOĞRAF)

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