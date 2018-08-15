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Rahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı ikinci itiraz da reddedildi.

Rahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (2)- Yeniden

Taylan YILDIRIM/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı ikinci itiraz da reddedildi.
'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, dün yeni bir girişimde bulundu. Avukat Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için davanın görüldüğü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına yapılan itiraz, geçen 30 Temmuz'da olduğu gibi yine reddedildi. Avukatı İsmal Cem Halavurt, bu karara karşı bir üst mahkeme olan İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuracağını belirtti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında dava açıldı. İddianamede, Brunson'ın, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege Bölgesi imamı' firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ firarisi Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Davanın görüldüğü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinden yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çevirdi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

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Rahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (2)- YenidenRahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (2)- Yeniden

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