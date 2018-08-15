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Rahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:02 | Son Güncelleme

MAHKEME, ÜST MAHKEMEYE GÖRDERDİ İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi.

MAHKEME, ÜST MAHKEMEYE GÖRDERDİ
İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Ancak mahkeme Halavurt'un talebini, kendiliğinden, bir üst mahkeme olan İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Taleple ilgili olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, üst mahkeme sıfatıyla karar vereceği belirtildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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