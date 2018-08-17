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Rahip Brunson'ın evine diş doktoru gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Alsancak ilçesinde 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde bulunan, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talebi üzerine evine diş doktoru gitti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Alsancak ilçesinde 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde bulunan, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talebi üzerine evine diş doktoru gitti.
Brunson'ın, dünden bu yana diş ağrısı çektiği, denetimli serbestlik bürosunun belirlediği diş hastanesinden doktorun tedavi için görevlendirildiği öğrenildi.

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