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Rahip Brunson'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. İzmir'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanıp, hakkında İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, sağlık sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle geçen 25 Temmuz'da, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla cezaevinden tahliye edildi. Avukatı İsmail Cem Halavurt'un ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına karşı yaptığı itirazlar reddedildi. Brunson ev hapsinde kalmaya devam ederken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Brunson'un İzmir'in Alsancak semtinde Işılay Saygın Sokak'ta bulunan evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Brunson'un evinin bulunduğu sokakta polisin aldığı önlemler ise sürüyor. DAVANIN GEÇMİŞİ Terör örgütleri PKK ile FETÖ adına 9 Aralık 2016'da, suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege Bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson'ın ABD'li askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde 'Ege Bölge imamı' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme heyeti, 25 Temmuz günü dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

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