Rahip Brunson’ın İkinci Başvurusu da Reddedildi

Türk-Amerikan ilişkilerinde krize yol açan rahip Andrew Craig Brunson’ın mahkemeye son başvurusu reddedildi. İzmir’de ev hapsinde tutulan rahip Brunson’ın avukatı, mahkemeye Amerikalı rahibin serbest kalması ve yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılması için başvuruda bulunmuştu. Ancak avukatın bu talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Brunson’ın avukatı dün müvekkilinin ev hapsinde tutulmasına itiraz etmiş ve serbest bırakılması için ikinci bir başvuru daha yapmıştı. Ancak İzmir’deki mahkeme avukatın talebini reddetti.
Mahkeme, Brunson için ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devamına oy birliğiyle karar verdi. Kararı, itiraz yönünden bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek.
Amerika, Brunson’ın davası nedeniyle, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulama karar almış, ardından da Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarmıştı. Ankara da misilleme amacıyla Amerika’dan ithal edilen otomobil, alkol, kozmetik malzemesi gibi bazı ürünlerin gümrük vergisinde %100 artış kararını duyurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton arasında yapılan görüşmeden de Brunson konusunda bir sonuç çıkmamıştı. New York Times gazetesine konuşan Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yönelik başka yaptırımlar uygulanabileceğinin mesajını vermiş, olası bir yeni yaptırımın Türk Hava Yolları’na sınırlama getirilmesi şeklini alabileceğini dile getirmişti.
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