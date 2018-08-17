Rahip Brunson’ın İtirazı Bir Kez Daha Reddedildi

Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması ve yurtdışı yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla bir üst mahkemeye yaptığı başvuru Cuma günü (17 Ağustos) reddedildi.
Avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin serbest kalması ve yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılması talebiyle ikinci kez İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, bu başvuru hafta başında reddedilmişti.
Bugünkü kararla, mahkemenin ret kararını bir üst mahkeme de onaylamış oldu.
Ret kararını değerlendiren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verdi.
Türk Lirası’nda son durum
Amerika Başkanı Donald Trump, dün Twitter üzerinden paylaştığı Türkiye mesajında, “Masum bir insanın serbest kalması için hiçbir bedel ödemeyeceğiz” ifadesini kullanmış ve bu mesaj “Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar mı yolda” sorusunu akıllara getirmişti. Trump’tan Türkiye’ye yönelik tehdit olarak algılanan bu mesaja karşın, açıklamanın hemen sonrasında Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değerinde kayda değer bir değişim yaşanmadı. Trump’ın Twitter mesajı sonrası dolar karşısında değeri 5.80 olan Türk Lirası, sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla bir miktar düşüş yaşayarak 6,1 seviyesini gördü.
Trump ne demişti?
Amerikan Başkanı Donald Trump, dün “Türkiye iyi bir dost olmadığını gösterdi” ifadesini kullandığı kabine toplantısı sonrasında Twitter’dan Türkiye’ye sert bir tonla yüklenmiş, “Türkiye ABD’den yıllardır faydalanıyor. Şimdi de harika bir insan olan Hristiyan rahibimiz Brunson’ı alıkoyuyorlar. Kendisinden ülkemizi vatansever bir rehine olarak temsil etmesini istemem gerekiyor. Masum bir insanın serbest bırakılması karşılığında hiçbir bedel ödemeyeceğiz. Türkiye artık bizden faydalanamayacak” mesajını paylaşmıştı. Bu ifadeler Amerika’dan Türkiye’ye yönelik yeni yaptırım sinyali olarak algılanmıştı.
Trump’tan Türkiye’ye Sert Suçlama
Türkiye ile kriz Trump’ın dün yaptığı kabine toplantısında da gündeme gelmiş, Amerika Başkanı Trump, Maliye Bakanı Mnuchin’e “Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ne durumda?” diye sormuştu. Mnuchin de “Brunson derhal serbest kalmazsa daha fazla adım atmayı planlıyoruz” yanıtını vermişti.
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