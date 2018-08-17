Rahip Brunson'ın itirazını üst mahkeme de reddetti (1)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Alsancak semtinde, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde olmasına yapılan itiraz, üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de reddedildi.
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