Rahip Brunson'ın itirazını üst mahkeme de reddetti (1)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Alsancak semtinde, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde olmasına yapılan itiraz, üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de reddedildi.

