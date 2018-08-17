Rahip Brunson'ın itirazını üst mahkeme de reddetti (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatının, müvekkilinin ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı ikinci itiraz, üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de reddedildi.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı, salı günü yeni girişimde bulunmuştu. Avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ikinci kez başvurmuştu. Mahkeme heyeti, bu talebi reddettikten sonra üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kararını bugün açıklayan üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'ın din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson'ın ABD'li askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde 'Ege bölge imamı' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme heyeti, 25 Temmuz günü dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

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