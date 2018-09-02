Rahip Brunson’un eşi iki hafta sonra ayine katıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, iki hafta aradan sonra Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne giderek, pazar ayinine katıldı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne geldi. İki haftadır ayine katılmayan Norine Brunson, kiliseye daha önce yürüyerek gelirken, bu sefer yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi taksiyle gelmeyi tercih etti. Taksiden inen Brunson hızlı adımlarla kiliseye girdi. Sivil polisler her pazar olduğu gibi yine kilisenin çevresinde güvenlik önlemi alırken kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının hala yerinde durduğu görüldü.

