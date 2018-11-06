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Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin'e silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Trabzon'da İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmekten 18 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin, Muğla'nın Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı civarında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralılardan ağabey Alparslan Akdin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Oğuzhan Akdin'in ağabeyi Alparslan Akdin, geçen yıl Gümbet Mahallesi'nde tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaralamaktan tutuklanmış, daha sonra serbest kalmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon rahip santoro Oğuzhan Akdin bodrum

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
insan öldürüyor 10 yıl sonra ÇIKIYOR, SERBEST, FREE, ÖZGÜR ?????????????? Neyse 1.5 yılda çıkanlar var, bu gene biraz yatmış. Ben bu ülkenin adaletini çok seviyorum, çooookkkk ! ! ! ! ! ! ! ! !
Bodrumda yaşayacak kadar parayı nereden buldu dersiniz.
adam öldürmenin cezası 10 yılmı? 2006 da öldürmüş 2016da tahliye olmuş...
SU TESTİSİ,SU YOLUNDA KIRILIRRR!
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