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Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine yönelik silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 03:31 | Son Güncelleme

Olayla ilgili iki şüpheli Antalya'da yakalandı

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin'e Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen saldırıyla ilgili iki şüpheli Antalya'da gözaltına alındı.

Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmekten 18 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'in, Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı civarında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu, saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen E.D. ve S.K. isimli iki şüpheliyi Antalya'da yakaladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak ilçeye getirilen zanlılar, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada bazı özel harekat polislerinin hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki kardeşten ağabey Alparslan Akdin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Oğuzhan Akdin'in ağabeyi Alparslan Akdin, geçen yıl Gümbet Mahallesi'nde tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaralamaktan tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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Andrea Santoro Antalya bodrum Muğla Özel Harekat polis rahip

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