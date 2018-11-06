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Rahip Santoro'yu öldüren Akdin ve ağabeyi, Bodrum'da vuruldu (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

TRABZON'da 12 yıl önce, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TRABZON'da 12 yıl önce, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Trabzon'da 5 Şubat 2006'da, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum'a yerleşti. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkisinde, henüz belirlenemeyen neden tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Antalya'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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