Rahip Santoro'yu öldüren Akdin ve ağabeyini yaralayan şüpheliler adliyede

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, İtalyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan 2 şüpheli ile onlara yardım etmekle suçlanan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen şüpheliler, Akdin kardeşleri, arkalarından konuştukları için vurduklarını söyledi.

Trabzon'da 5 Şubat 2006'da, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum'a yerleşti. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, geçen pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkisinde, tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelileri E.D. ve S.K., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yardım ettikleri öne sürülen kadın zanlılar B.A. ve Y.U. da Bodrum'da gözaltına alındı. Şüpheliler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ARKALARINDAN KONUŞTUKLARI İÇİN VURMUŞLAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Kavganın iki grup arasında husumetten kaynaklandığı, şüphelilerin Akdin kardeşleri, arkalarından konuştukları için vurduklarını söylediği öğrenildi.