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Rahip Santoro'yu öldüren Akdin ve ağabeyini yaralayan şüpheliler adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Bodrum'da, İtalyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan E.D.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bodrum'da, İtalyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan E.D. ve S.K., tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu 2 şüpheliye yardım ettiği öne sürülen B.A. ve Y.U. adlı kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)

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