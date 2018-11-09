Rahip Santoro'yu öldüren Akdin ve ağabeyini yaralayan şüpheliler adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da, İtalyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan E.D. ve S.K., tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu 2 şüpheliye yardım ettiği öne sürülen B.A. ve Y.U. adlı kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)

