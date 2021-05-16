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Rahiplerin bira yapımında kullandığı 'kutsal su', maden şirketinin elinden mahkeme kararıyla kurtuldu

16.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da, Notre-Dame de Saint Remy Manastırı rahipleri, yüz yıllardır ürettikleri ünlü Trappist birasına lezzet veren "kutsal su" kaynağını kurutmak istediği gerekçesiyle, çok uluslu maden şirketi Lhoist'e karşı sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazandı.

Rahiplerin bira yapımında kullandığı 'kutsal su', maden şirketinin elinden mahkeme kararıyla kurtuldu

Belçika'da, Notre-Dame de Saint Remy Manastırı rahipleri, yüz yıllardır ürettikleri ünlü Trappist birasına lezzet veren "kutsal su" kaynağını kurutmak istediği gerekçesiyle, çok uluslu maden şirketi Lhoist'e karşı sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazandı.

Liege Temyiz Mahkemesi, Lhoist şirketinin bölgedeki kireç taşı ocağını genişletmesinin, yer altı su kaynaklarına zarar vereceğine hükmederek, çalışmaların durdurulmasını kararlaştırdı.

Dünyanın en büyük kireç üreticisi olan Belçika kökenli madencilik şirketi Lhoist, 1950 yılından bu yana işlettiği Rochefort kentindeki ocaklarını, 2046 yılına kadar kireç taşı çıkarabilmek için derinleştirme kararı aldı.

Bunun için 2019 yılında Belçika hükümetinden gerekli izinleri alan çok uluslu şirket, yeni su kaynaklarını kullanmak için taş ocağının altındaki yeraltı suyu havzasında pompalama çalışmaları yapmayı planladı.

Ancak bölgedeki Notre-Dame de Saint Remy Manastırı rahipleri, bu plana şiddetle karşı çıkarak, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Çünkü, maden sahasının altındaki yer altı su kaynağı, manastır ve buradaki keşişler tarafından yüz yıllardır üretilen Trapist biralarının geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Maden şirketinin pompalamak istediği bu su, Trapist biralarına asıl lezzetini verdiğine inanılan ve keşişler tarafından "kutsal su" olarak adlandırılan Tradaine'yi de besleyen kaynak.

Madencilik şirketinin, kireç ocağını genişletme çalışmalarının, Tradaie'yi kurutacağını belirten rahipler, şirketin 1950'lerde aldığı madencilik ruhsatının, belirli bir seviyeye kadar derinleştirmeyi öngördüğünü savundular.

Trappist birası, Belçika, Hollanda, Avusturya, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve ABD'de toplam 14 manastırda üretiliyor.

Yapılan uygulamanın yasa dışı olduğunu belirten rahiplerin itirazı, Ağustos 2019'da yerel mahkeme tarafından haklı bulundu. Marche-en-Famenne Mahkemesi, 1833 tarihli bir belgeye atıfta bukunarak, Lhoist şirketinin, yeraltı su kaynaklarına dokunamayacağına hükmetti.

Belçika Devlet Konseyi de mahkeme kararına dayanarak, Lhoist'e verilen maden sahasını genişletme ruhsatını iptal etti.

Bunun üzerine madencilik şirketi kararı temyiz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu. Belçika medyasına göre, Liege Bölge Temyiz Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

Mahkeme, madencilik şirketinin faaliyetlerinin, yer altı havzasındaki suyun kalitesini tehlikeye atacağı gerekçesiyle, Lhoist'in faaliyetlerinin durulmasının doğru bir karar olduğuna hükmetti.

Belçika'nın Fransızca konuşulan bölümünde yer alan Notre-Dame de Saint Remy Manastırı'nın tarihi yaklaşık 1230 yılına uzanıyor.

Manastırın masrafları, keşişler tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen ve dua eşliğinde demlenen dünyaca ünlü kahverengi Trappist birasının geliri ile karşılanıyor.

Kökleri 1600'lü yıllarda Fransa'nın La Trappe kentindeki bir manastıra dayanan Trappist birası, halen Belçika'da 6, Hollanda'da 2, Avusturya, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve ABD'de birer olmak üzere toplam 14 manastırda üretiliyor.

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