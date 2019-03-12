İSTANBUL (AA) - Müzisyen Rahman Altın'ın film müziğini yaptığı "Mama" isimli kısa film Redline Uluslararası Film Festivali'nin "En İyi Müzik" kategorisinde aday oldu

Daha önce "Cenneti Beklerken" ve "Kelebeğin Rüyası" filmlerinin müzikleriyle uluslararası ödüller kazanan Rahman Altın, bu kez Kanada'da yarışacak.

Aynı zamanda opera sanatçısı olan Altın, "Mama" adlı kısa filme yaptığı müzikle Redline Uluslararası Film Festivali'nde jüri karşısına çıkacak.

Festivale "En İyi Müzik" kategorisinde aday olan "Mama"ya, aynı kategoride ABD'den David Kamp (My Moon) ve Parker Croft (Suncatcher) rakip olacak.

Dünyaca ödüllü Türk film müziği bestecisi Altın, Amerikan Müzik Endüstrisi Akademi Üyesi olmanın yanı sıra Grammy Ödülleri’nde oy verme hakkına sahip.

"Calcutta International Film Festivali En İyi Film Özgün Müziği", "Top Shorts Online Film Festivali En İyi Orijinal Özgün Müzik", "Los Angeles Film Awards En İyi Orijinal Özgün Müzik" ve "Hollywood International Moving Picture Film Festival En İyi Orijinal Özgün Müzik" dallarında ödülleri bulunan kısa film, Suriye'deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu ediniyor.

