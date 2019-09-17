HABER

Rahmanlar Barajı için geri sayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İzmir'in Ödemiş ilçesinin hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda önemli bir eşik daha aşıldı" - "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinin hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Rahmanlar Barajı'nda 3 milyon 250 bin metreküplük dolgu yapıldığını bildirdi.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde kaplamasına 2020'de başlanacağı aktaran Pakdemirli, aynı yıl barajda su tutmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Pakdemirli, Rahmanlar Barajı'nın hem İzmir'in Ödemiş ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağına hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edeceğine dikkati çekerek, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı." bilgisini paylaştı.

- "Üreticinin kazancı artacak"

Barajın tamamlanmasıyla Ödemiş'e her yıl yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu barajla ayrıca Küçük Menderes Ovası'nda 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine su temin edeceğiz. Tarım arazilerinin modern sulama sistemleriyle suyla buluşmasıyla Ödemişli çiftçilerin kazançlarında önemli artışlar olacak. Bölgede ürün çeşitliliğinin ve verimin artmasıyla sulama maliyetleri de düşecek. Bu sayede bölge üreticisi her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazanç elde edecek."

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar
(Özel) Evladını kaybeden annenin dinmeyen acısı(Özel) Evladını kaybeden annenin dinmeyen acısı
Vali Şıldak: Salda Gölü'nü koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yokturVali Şıldak: Salda Gölü'nü koruma statüsünde en küçük bir zayıflama yoktur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küçük Menderes Ovası Rahmanlar Barajı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.