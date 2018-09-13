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'Rahmeh' adlı gemi, bu kez Çeşme açıklarında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

CHP MİLLETVEKİLİ BAKAN'DAN SORU ÖNERGESİ CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çeşme açıklarında uluslararası sularda demirleyen 'Rahmeh' isimli gemi ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP MİLLETVEKİLİ BAKAN'DAN SORU ÖNERGESİ CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çeşme açıklarında uluslararası sularda demirleyen 'Rahmeh' isimli gemi ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Milletvekili Bakan, toplumda endişe ve paniğe neden olduğunu belirttiği gemiyle ilgili Bakan Pakdemirli'den, "Şarbon hastalığı olan hayvanları taşıdığı iddia edilen 'Rahmeh' adlı geminin, İspanya'ya gideceğini açıklamanıza rağmen, İstanbul'dan ayrılarak Akdeniz'de hiçbir limana yanaşmadan rotasını yeniden ülkemize çevirmesinin sebebi nedir? Şarbon hastalığı olan hayvanları taşıdığı iddia edilen geminin Ege'de ve Çeşme'de ne işi vardır? Gemi ne zaman ülkemizden ayrılacaktır" sorularına yanıt istedi. Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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