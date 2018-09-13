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'Rahmeh' adlı gemi, bu kez Çeşme açıklarında (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

O GEMİ ÇEŞME'DEN AYRILDI İzmir'in Çeşme ilçesinin Çiftlik Mahallesi açıklarında demirleyen 'Rahmeh' isimli gemide Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerince kontrol yapıldı.

O GEMİ ÇEŞME'DEN AYRILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinin Çiftlik Mahallesi açıklarında demirleyen 'Rahmeh' isimli gemide Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerince kontrol yapıldı. Bir Sahil Güvenlik Botu'nun etrafında dolaşarak önlem aldığı gemide yapılan kontrolde hiçbir hayvan bulunmadığının belirlendiği bildirildi. Gemi kaptanıyla yetkililerin yaptığı yoğun görüşmeler sonrasında ise, geminin ihtiyacı olan motor aksamlarının ve bir personelin başka limandan alınmasına karar verildiği belirtildi. Kararın ardından gemi, saat 17.00 sıralarında demir alarak Çeşme Körfezi'nden ayrıldı.

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