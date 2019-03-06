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"Rahmet ve bereket mevsimi" üç aylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 8 Mart Cuma günü başlıyor - Oruç tutulması, Kur'an-ı Kerim okunması ve sadaka verilmesi gibi nafile ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler de yer alıyor - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral: - "Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açmak, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakmak için bir fırsat" - "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor"

SEFA ŞAHİN - İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 8 Mart Cuma günü başlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı 7 Mart'ta, Regaip Kandili idrak edilecek.

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.

- "Üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı"

Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."

Müslümanların bu aylarda tövbe ve istiğfar etmesi, 5 vakit namazını cemaatle kılmaya özen göstermesi gerektiğine işaret eden Oral, şu tavsiyelerde bulundu:

"Müslümanlar bu aylarda düzenli Kur'an-ı Kerim okumalı. Recep ayından itibaren günde 5 sayfa Kur'an-ı Kerim ve onun manasını okumaya çalışalım. Yapabilen kardeşlerimiz recep ve şaban ayında oruç tutsunlar. Tabii sürekli tutmak şart değil. Tavsiyemiz pazartesi ve perşembe günleri. Bu şekilde orucu tavsiye ediyoruz çünkü Peygamberimiz, 'Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz edildiği için o gün oruç tutuyorum. Böyle bir şekilde amelim arz edilsin diye oruç tutuyorum.' demiş. Bu aylarda mümkünse biraz infak edelim. Allah yolunda dağıtalım, paylaşmayı bilelim. Ayrıca haramlardan uzaklaşmak için gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'de 'Kulak, göz ve kalp mesuldür' buyuruluyor. Dolayısıyla haramlardan gözümüzü, kulağımızı ve kalbimizi korumalıyız. Bu üç ayda ruhi bir perhiz ve eğitime girelim. Akrabalar ve komşularla ilişkilerimize dikkat edelim."

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