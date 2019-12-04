Rahmetullah'ın hedefi Avrupa'da forma giymek

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig kariyerindeki ilk golünü BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında atan Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Rahmetullah Berişbek, Avrupa'da oynamayı hedeflediğini söyledi.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. İnşallah tüm kardeşlerim bu duyguyu tadar. Herkes hayal kursun. Hayal kurunca Allah nasip ediyor. Daha çok çalışmam lazım. Şans buldukça iyi değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Rahmetullah, "Hamza hoca geldiğinden beri bizimle sürekli konuşuyor. Yükselen bir performansımız var, 4 maçta 8 puan topladık. Burada arkadaş, aile ortamı oluştu. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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