HABER

Rahmetullah'ın hedefi Avrupa'da forma giymek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'deki ilk golünü atan Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Rahmetullah Berişbek: "Daha çok çalışmam lazım. Şans buldukça iyi değerlendirmek istiyorum" - "İlk önce Gençlerbirliği'ne hizmet etmek istiyorum. Sonra Avrupa olursa iyi olur" - "Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz"

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig kariyerindeki ilk golünü BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında atan Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Rahmetullah Berişbek, Avrupa'da oynamayı hedeflediğini söyledi.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. İnşallah tüm kardeşlerim bu duyguyu tadar. Herkes hayal kursun. Hayal kurunca Allah nasip ediyor. Daha çok çalışmam lazım. Şans buldukça iyi değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Rahmetullah, "Hamza hoca geldiğinden beri bizimle sürekli konuşuyor. Yükselen bir performansımız var, 4 maçta 8 puan topladık. Burada arkadaş, aile ortamı oluştu. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Rahmetullah, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'den çekinmediklerini söyledi.

Orta sahada görev yapan genç oyuncu, "Fenerbahçe köklü bir camia. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Kariyer planı

Bireysel hedefiyle ilgili de konuşan Rahmetullah, "İlk önce Gençlerbirliği'ne hizmet etmek istiyorum. İnşallah, burada Avrupa kupalarında oynamak istiyorum. Sonra da Avrupa olursa iyi olur." dedi.

Rahmetullah, Yıldırım Mert Çetin'in sezon başında Gençlerbirliği'nden İtalya'nın Roma takımına transfer olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği'nin Türkiye genelinde konuşulan bir altyapısı var. Örnekleri çok; İrfan Can Kahveci, Ahmet ağabey, Mert Çetin... İnşallah bundan sonra Berat gider, ben giderim. Benden sonra diğer kardeşlerim de gider. İlker, Abdullah kardeşim var. İnşallah onlar da şans bularak iyi yerlere giderler."

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldüArnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü
Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Fenerbahçe Gençlerbirliği Rahmetullah Berişbek

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar! Bir anda karşılarında gördüler

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.