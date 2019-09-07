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Rahmi Koç, Ayvalık'ta antikacıları gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 08:42 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi.

Rahmi Koç, Ayvalık'ta antikacıları gezdi

Kadri KAYA /AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi.
Ayvalık'taki yazlığında tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi. Antikacı Hakan Doğan, iş yerine gelen Rahmi Koç'un, koleksiyonlar arasında zeytincilik tarihi, eski iş yeri tabelaları ve berber koleksiyonlarını incelediğini söyledi.
Sanayi makineleri ve farklı malzemelerle ilgilenen Rahmi Koç, çarşıdaki diğer antikacıları da dolaştı.

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Rahmi Koç, Ayvalık'ta antikacıları gezdiRahmi Koç, Ayvalık'ta antikacıları gezdiRahmi Koç, Ayvalık'ta antikacıları gezdi

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