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Rahmi Koç yaz tatiline Çeşme’den başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ’Nazenin 5’ adlı süper lüks yatıyla yapacağı yaz tatili için helikopterle Çeşme’ye geldi.Koç, Çeşme ilçesindeki Marina’da bağlı olan ’Nazenin 5’ adlı süper lüks yatı ile bir ay sürecek tatili için bir otelin pistine holdinge ait helikopterle indi.Rahmi Koç, eski Koç Holding CEO’su ve yönetim kurulu üyesi Bülent Bulgurlu ve eşi Vera Bulgurlu, okul arkadaşı İzmirli iş adamı Melih Selvili ve özel hemşiresi Suzan Davutoğlu ile birlikte helikopterden indi.Rahmi Koç, daha sonra da özel aracıyla helikopter pistinden ayrıldı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ’Nazenin 5’ adlı süper lüks yatıyla yapacağı yaz tatili için helikopterle Çeşme’ye geldi.
Koç, Çeşme ilçesindeki Marina’da bağlı olan ’Nazenin 5’ adlı süper lüks yatı ile bir ay sürecek tatili için bir otelin pistine holdinge ait helikopterle indi.
Rahmi Koç, eski Koç Holding CEO’su ve yönetim kurulu üyesi Bülent Bulgurlu ve eşi Vera Bulgurlu, okul arkadaşı İzmirli iş adamı Melih Selvili ve özel hemşiresi Suzan Davutoğlu ile birlikte helikopterden indi.
Rahmi Koç, daha sonra da özel aracıyla helikopter pistinden ayrıldı. Koç’un, otelin marinasında bağlı olan Nazenin 5 adlı süper yatıyla Bodrum’a hareket edeceği ve bir ay süreyle Ege Denizi’nde çeşitli koy ve adalarda tatil yapacağı öğrenildi.

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