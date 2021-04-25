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“Rahmi Özkan öldü mü?” sorusu sosyal medyayı karıştırdı! Rahmi Özkan kimdir?

25.04.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve birçok izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye’nin en çok izlenen programlarından biri. Birçok gizemli vakanın çözüldüğü programın yorumcularından biri olan avukat Rahmi Özkan, en son 20 Nisan gününde programa katıldı. Rahmi Özkan’ı programda göremeyenler ise, Rahmi Özkan hakkında endişelendi.

“Rahmi Özkan öldü mü?” sorusu sosyal medyayı karıştırdı! Rahmi Özkan kimdir?

Avukat Rahmi Özkan, hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumcu olarak bulunuyordu. Müge Anlı’nın en yakın dostlarından biri olan Rahmi Özkan, 20 Nisan’dan beri programda yer almıyor. Yapılan açıklamaya göre hasta olduğu bilgisinin paylaşılmasının ardından ise birçok izleyici Rahmi Özkan’ın sağlık durumu hakkında endişelendi. Sosyal medyada ortaya atılan Rahmi Özkan’ın öldüğü haberi ise hızla yayıldı.

RAHMİ ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

21 Nisan günü yayınlanan programda Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnu akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüs gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.

20 Nisan’da yayınlanan programda ise Rahmi Özkan; “Klimanın bana çarpmasından hastalandım” ifadelerini kullanmıştı.

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Ancak sosyal medyada Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan 81 yaşındaki Rahmi Özkan’ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Rahatsızlığı nedeniyle 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almayan Rahmi Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan bu iddia ise doğrulanmadı.

81 yaşındaki Avukat Rahmi Özkan’ın programda bulunan klimalardan dolayı üşüttüğü ve durumunun iyi olduğu fakat hastanede gözetim altında olduğu söylendi. Youtube kanalında ve bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü iddia edilen avukat Rahmi Özkan ile ilgili son olarak sağlık durumunun iyi olduğu Müge Anlı tarafından açıklanmıştı.

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RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubat’ında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

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Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu “Sıcağı Sıcağına” programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.

Günümüzde Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programın avukatlığını üstleniyor.

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