“Rahmi Özkan öldü mü?” sorusu sosyal medyayı karıştırdı! Rahmi Özkan kimdir?

Avukat Rahmi Özkan, hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumcu olarak bulunuyordu. Müge Anlı’nın en yakın dostlarından biri olan Rahmi Özkan, 20 Nisan’dan beri programda yer almıyor. Yapılan açıklamaya göre hasta olduğu bilgisinin paylaşılmasının ardından ise birçok izleyici Rahmi Özkan’ın sağlık durumu hakkında endişelendi. Sosyal medyada ortaya atılan Rahmi Özkan’ın öldüğü haberi ise hızla yayıldı.

RAHMİ ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

21 Nisan günü yayınlanan programda Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili '' Burnu akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüs gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yaptı.

20 Nisan’da yayınlanan programda ise Rahmi Özkan; “Klimanın bana çarpmasından hastalandım” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak sosyal medyada Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan 81 yaşındaki Rahmi Özkan’ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Rahatsızlığı nedeniyle 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almayan Rahmi Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan bu iddia ise doğrulanmadı.