Rahmi Turan bugünkü (25 Kasım) yeni yazısı! 'Talat Atilla yanıltılıyor' dedi çağrıda bulundu

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, 'Sorumluluk bana ait' başlıklı bugünkü yazısında son günlerde Türkiye gündemine giren ve tartışmalara neden olan "Erdoğan'la görüşen CHP'li" haberine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Daha önce Beştepe'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu ve haberi gazeteci Talat Atilla'dan aldığını açıklayan Rahmi Turan, bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtti.

"TALAT ATİLLA İLK DEFA YANILIYOR VEYA YANILTILIYOR"

Talat Atilla için "Geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı, ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor" ifadelerini kullanan Turan, Atilla'nın ilk defa yanıldığını veya yanıltıldığını belirerek "Bu aşamadan sonra şimdi 'CHP'li haber kaynağı, Talat Atilla'ya yanlış bilgi vermiş olabilir!' diye ciddi ciddi düşünüyorum" diye yazdı.

CHP'Lİ İSME ÇAĞRI

Atilla'nın haber kaynağım dediği CHP'li isme de çağrıda bulunan Turan, "Sessiz kalmaması ve neler olduysa, her şeyi açıklaması şart görünüyor" ifadelerine yer verdi.

