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Rahmi Turan'ın olay yaratan iddiası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 09:44 | Son Güncelleme

Gazeteci Rahmi Turan'ın olay yaratan 'CHP'li bir isim, partisinin genel başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü' iddiasıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Rahmi Turan'ın olay yaratan iddiası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı 'CHP'li bir isim, partisinin genel başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu.

"Okuduğumda 'doğrudur' dedim" ifadelerini kullanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, aklında bazı isimlerin olduğunu ancak bunları açıklamayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Ben şaşırmadım. Zaten CHP'yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga ettiririz diye ekipleri var. Herkese söyledim ben bunu. Niye bir kişi? Başka kişileri de götürebilir. Erdoğan CHP'yi dağıtmak ve ülkeyi yönetemez algısı oluşturmak istiyor.

Okuduğumda 'doğrudur' dedim. Direk isim veremem.

Her konuda konuşan Erdoğan neden bu konuda konuşmuyor. Erdoğan'a açık ve net soruyorum: Bu haber doğru mudur, yanlış mıdır?"

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