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Rahmi Turan'ın yeni yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ve okurlarından özür diledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin Beştepe'de 'gizli bir görüşme' yaptığı iddiasını ilk ortaya atan Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan yeni yazısında çarppıcı ifadelere yer verdi. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ve okurlarından özür diledi.

Rahmi Turan'ın yeni yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ve okurlarından özür diledi

Gazeteci Rahmi Turan, geçtiğimiz hafta köşesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li siyasetçinin gittiğini iddia etmiş, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine CHP Genel Başkanı olması gerektiğini söylediğini öne sürmüştü. Bu iddiaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı eski adayı Muharrem İnce, bu kişinin kendisi olmadığını, iddiaların CHP içinden çıktığını söylemişti. "Külliye'ye giden CHP'li" tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki göstermiş, AK Parti'den de çeşitli açıklamalar gelmişti.

RAHMİ TURAN ÖZÜR DİLEDİ

Turan, Sözcü gazetesindeki bugünkü yazısında, "Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç sayfada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve okurlardan özür dileyen Turan, "Bunu bir trafik kazası gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu" ifadelerini kullandı.

Rahmi Turan ayrıca, "CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük. Bu durumda parti merkezi bir 'Araştırma komisyonu' kurarak konuyu mutlaka aydınlığa çıkartmalıdır" diyerek CHP yönetimine çağrıda bulundu..

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