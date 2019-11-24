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Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 08:20 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü 'Siyaseti sarsan olay' başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek CHP Genel Başkanlığı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Siyasetin en sıcak gündemi olan 'Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili olarak Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'dan yeni bir yazı geldi.

Rahmi Turan, bugünkü yazısından önce haber kaynağının Talat Atilla olduğunu açıklamıştı. Külliye'ye giden ismin ise Muharrem İnce olduğu iddia edilmişti. İnce ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bugün saat 13:00'te bir açıklama yapacağını duyurdu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YALANLADI

Görüşme iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, cuma günü İzmir'de yaptığı açıklamada, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan... Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" demişti.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda ‘doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum." demişti.

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RAHMİ TURAN BUGÜN NE YAZDI?

Rahmi Turan, tüm taraflar tarafından yalanlanan iddiayla ilgili olarak bugünkü 'Siyaseti sarsan olay!' başlıklı yazısında, haber kaynağının kendisine “Yok ağabey; haber yüzde yüz, hatta yüzde bin doğru, tekzip edilmesi mümkün değil” dediğini, bu açıklama heyecanının öne çıkarak haberi yaptığını belirtti.

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"HATA YAPTIM"

Haberinin hata olduğunu vurgulayan Turan, "Tabii hata yaptım. Çünkü haberi destekleyen belge istemem gerekirdi. Her haberde kanıt arardım ama bu defa bunu yapamadım. Doktor, hastane, tedavi girdabı arasında ve zaman darlığında haberin belgesini istemek aklıma gelmedi. Ayrıca, bunda haber kaynağıma güvenmemin de rolü büyük." ifadelerini kullandı.

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Turan, Talat Atilla'nın 'Haber kaynağı ben değilim' açıklamasını ayıpladığını söyleyerek, şunları yazdı:

"Bunu çok garip buldum ve içtenlikle söylüyorum, ayıpladım!

Ne yazık ki, kuralı Talat Atilla kardeşim bozdu, ben de üzülerek gerçeği açıklamak zorunda kaldım:

Evet, “Muharrem İnce, Saray'da Erdoğan'la görüştü” şeklindeki haberimin kaynağı Talat Atilla'dır.

Güvendiğim bir arkadaşım, kardeşim ve başarılı bir meslektaşım olduğu için ona inandım.

Burada bir gerçeğin de altını çizmek gerekir. Talat Atilla'ya da haberin başka bir kaynaktan geldiği kesin. Açıklar mı, bilemiyorum. Bu onun vereceği karara bağlı…

Bana gelince, güvendiğim, inandığımdan, ondan belge istememek gibi bir hatada bulunduğum için kendimi affetmiyorum!"

RAHMİ TURAN KİMDİR?

Rahmi Turan 1939 yılında İstanbul'da doğdu. Rahmi Turan, 17 yaşında öğrenciyken muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Öğrencilik yıllarında spor muhabirliği yaptı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.1960-61 yıllarında yedeksubay olarak vatani görevini yaptıktan sonra önce Yeni Sabah, sonra Akşam Gazetesi'nde önce spor muhabiri, sonra spor şefi ve spor sorumlu müdürü olarak görev yaptı. 1966-67 yıllarında Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin yarışmasında mizanpaj birincisi oldu.

1967 yılında Hürriyet Gazetesi’ne transfer oldu. Aynı yılın sonunda Hürriyet’in yan yayını olan Son Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne getirildi.

1968 yılının Kasım ayında, ön dönemin en ünlü gazete patronu olan Haldun Simavi, yeni çıkaracağı gazetenin sorumluluğunun 29 yaşındaki Rahmi Turan’a verdi. Turan, 26 Kasım 1968’de, ofset tekniği ile yayınlanan ilk gazetelerden olan Günaydın Gazetesi’ni kurup yayına başlattı. Günaydın Gazetesi kısa sürede Türkiye’nin en çok satan gazetesi haline geldi. Tirajı zaman zaman 1 milyonu aştı. 1969 yılında Günaydın Gazetesi’ndeki başarısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin mizanpaj başarı ödünü kazandı. Rahmi Turan 1983 yılında, Günaydın’ın yan yayını olan Tan Gazetesi’ni çıkardı.

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