Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Siyasetin en sıcak gündemi olan 'Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili olarak Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'dan yeni bir yazı geldi. Rahmi Turan, bugünkü yazısından önce haber kaynağının Talat Atilla olduğunu açıklamıştı. Külliye'ye giden ismin ise Muharrem İnce olduğu iddia edilmişti. İnce ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bugün saat 13:00'te bir açıklama yapacağını duyurdu. Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YALANLADI Görüşme iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, cuma günü İzmir'de yaptığı açıklamada, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan... Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda ‘doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum." demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım RAHMİ TURAN BUGÜN NE YAZDI? Rahmi Turan, tüm taraflar tarafından yalanlanan iddiayla ilgili olarak bugünkü 'Siyaseti sarsan olay!' başlıklı yazısında, haber kaynağının kendisine “Yok ağabey; haber yüzde yüz, hatta yüzde bin doğru, tekzip edilmesi mümkün değil” dediğini, bu açıklama heyecanının öne çıkarak haberi yaptığını belirtti. Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama "HATA YAPTIM" Haberinin hata olduğunu vurgulayan Turan, "Tabii hata yaptım. Çünkü haberi destekleyen belge istemem gerekirdi. Her haberde kanıt arardım ama bu defa bunu yapamadım. Doktor, hastane, tedavi girdabı arasında ve zaman darlığında haberin belgesini istemek aklıma gelmedi. Ayrıca, bunda haber kaynağıma güvenmemin de rolü büyük." ifadelerini kullandı. Uğur Dündar açıkladı: 'Beştepe-Muharrem İnce' iddiası bana da geldi ama... Turan, Talat Atilla'nın 'Haber kaynağı ben değilim' açıklamasını ayıpladığını söyleyerek, şunları yazdı: "Bunu çok garip buldum ve içtenlikle söylüyorum, ayıpladım! Ne yazık ki, kuralı Talat Atilla kardeşim bozdu, ben de üzülerek gerçeği açıklamak zorunda kaldım: Evet, “Muharrem İnce, Saray'da Erdoğan'la görüştü” şeklindeki haberimin kaynağı Talat Atilla'dır.