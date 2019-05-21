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Rahminden 1 kiloluk ur çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 32 yaşındaki bir kadının rahminden 1 kiloluk ur çıktı.Biga’da özel bir hastaneye giderek çocuğunun olmadığını belirten 32 yaşındaki N.K.’nin yapılan kontrolünde rahminde ur olduğu saptandı.

Rahminden 1 kiloluk ur çıktı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 32 yaşındaki bir kadının rahminden 1 kiloluk ur çıktı.
Biga’da özel bir hastaneye giderek çocuğunun olmadığını belirten 32 yaşındaki N.K.’nin yapılan kontrolünde rahminde ur olduğu saptandı. Ameliyata alınan genç kadının rahminden 1 kilogram ağırlığında ur çıkarıldı. Böylece genç kadının hamile kalması engelinin ortadan kalktığı bildirildi.
1 yıllık evli olan ancak çocuk sahibi olamayan N.K. 16 Mayıs’ta gittiği özel bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Yurtsever’e muayene oldu. Yapılan tetkiklerinde rahminde ur olduğu tespit edilen genç kadın ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın sonunda N.K.’nin rahminden toplam 1 kilogram ağırlığında olan çeşitli büyüklüklerde 8 parça ur çıkarıldı.
Op. Dr. Murat Yurtsever genç kadının sağılık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hastamız çocuk sahibi olmak istiyordu. Bize geldi ve muayenesini yaptık. Muayene sırasında rahminde halk arasında ur denilen uterus (rahimin) önünde 2 tane miyomu vardı. Biri 3 diğeri 4 santimetre boyunda. Miyomun bir tanesi hastamızın rahminden büyüktü. Hastamızı hemen ameliyata alarak 45 dakika süren ameliyat ile rahmindeki urları çıkardık. Ameliyat sırasında miyomların 2 değil 9 tane olduğunu gördük. Zor bir ameliyattı hızlı olmamız gerekiyordu çünkü hastanın kanaması olabilirdi. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bölgemizde kan bankasının olmayışı. Çok başarılı bir ameliyat oldu ve hastamızı 1 gün hastanemizde misafir ettikten sonra taburcu ederek evine gönderdik. Hastamızı daha sonra takibe çağırdık. Sağlığına kavuşan hastamız artık çocuk sahibi olabilecek" dedi.

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