Rahşan Ecevit Devlet Mezarlığı'na Defnedilecek

TBMM'de bütün siyasi partilerce uzlaşılmasıyla yapılan yasa değişikliğiyle Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilebilecek.
Rahşan Ecevit, dün gece üç haftadır tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
Ecevit, 5 Kasım 2006'da vefat eden eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmeyi vasiyet ettiği için dün gece konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmişti.
Rahşan Ecevit'in 60 yıllık evlilikleri boyunca hiç ayrılmadığı eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesi için dün geceden itibaren Ankara'da siyasi müzakere trafiği yürütüldü.
Erdoğan'ın da oluruyla AKP'nin de vasiyeti yerine getirmeyi kabul etmesiyle "2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun"da değişiklik yapılmasına karar verildi. Kanuna, "Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerden vasiyeti üzerine eşleri de burada defnedilebilir" hükmünün eklenmesinde uzlaşıldı.
TBMM'deki tüm siyasi parti grup başkan vekilleri uzlaşmayı vurgulamak üzere söz konusu değişikliği içeren kanun teklifine imza attı. Böylece Rahşan Ecevit'in vasiyeti önündeki yasal engel ortadan kalktı.
Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na gömülmesi için yasal düzenleme kesinleşince cenaze programı da belirlendi. Ecevit, yarın Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra mezarlıkta törenle defnedilecek.
Bülent Ecevit Devlet Mezarlığı’ndaki ilk Başbakan
Bu arada Ankara’da o dönemki Atatürk Ormanı Çiftliği (AOÇ) arazisiyle iç içe, ağaçlar içerisinde tasarlanmış olan Devlet Mezarlığı, 12 Eylül 1980 askeri darbe yönetimi tarafından Anıtkabir dışında devlet büyükleri için anıt niteliğine sahip bir mezarlık oluşturulması amacıyla yapıldı.
AOÇ içinde Karadeniz Havuzu’nun çevresindeki arazide, o dönem yapılan yarışma sonucunda Mimar Özgür Ecevit ile Ziraat Mühendisi Ekrem Gürenli’nin çizdiği proje ve heykeltıraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur’un heykelleriyle Devlet Mezarlığı hazırlandı.
Devlet Mezarlığı’na 20 Ağustos 1988’den bu yana 61 İstiklal Harbi (Kurtuluş Savaşı) komutanı defnedildi. Bu komutanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı makamı için defin yeri olarak düşünülmüş Devlet Mezarlığı’na 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk defnedildi.
Son olarak askeri darbe süreci nedeniyle kamuoyunda tartışılmasına karşın 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de 9 Mayıs 2015’te vefatı ardından 12 Mayıs 2015’te Devlet Mezarlığı’na gömüldü. Ecevit ise, yasa değişikliği sonucunda buraya defnedilmiş ilk başbakandı.
Şimdi eşi Rahşan Ecevit de oraya gömülen ilk eş olacak.
Bugün Devlet Mezarlığı, AOÇ arazisine ilk önce Başbakanlık olarak planlanmış ardından Erdoğan’ın seçimiyle “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi” olarak adlandırılmış yapılar ile komşu durumda.
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