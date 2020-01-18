Rahşan Ecevit Devlet Mezarlığı'na Defnedilecek

TBMM'deki tüm siyasi parti grup başkan vekilleri uzlaşmayı vurgulamak üzere söz konusu değişikliği içeren kanun teklifine imza attı. Böylece Rahşan Ecevit'in vasiyeti önündeki yasal engel ortadan kalktı.

Erdoğan'ın da oluruyla AKP'nin de vasiyeti yerine getirmeyi kabul etmesiyle "2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun"da değişiklik yapılmasına karar verildi. Kanuna, "Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerden vasiyeti üzerine eşleri de burada defnedilebilir" hükmünün eklenmesinde uzlaşıldı.

Rahşan Ecevit'in 60 yıllık evlilikleri boyunca hiç ayrılmadığı eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesi için dün geceden itibaren Ankara'da siyasi müzakere trafiği yürütüldü.

Ecevit, 5 Kasım 2006'da vefat eden eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmeyi vasiyet ettiği için dün gece konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmişti.

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na gömülmesi için yasal düzenleme kesinleşince cenaze programı da belirlendi. Ecevit, yarın Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra mezarlıkta törenle defnedilecek.

Bülent Ecevit Devlet Mezarlığı’ndaki ilk Başbakan

Bu arada Ankara’da o dönemki Atatürk Ormanı Çiftliği (AOÇ) arazisiyle iç içe, ağaçlar içerisinde tasarlanmış olan Devlet Mezarlığı, 12 Eylül 1980 askeri darbe yönetimi tarafından Anıtkabir dışında devlet büyükleri için anıt niteliğine sahip bir mezarlık oluşturulması amacıyla yapıldı.

AOÇ içinde Karadeniz Havuzu’nun çevresindeki arazide, o dönem yapılan yarışma sonucunda Mimar Özgür Ecevit ile Ziraat Mühendisi Ekrem Gürenli’nin çizdiği proje ve heykeltıraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur’un heykelleriyle Devlet Mezarlığı hazırlandı.

Devlet Mezarlığı’na 20 Ağustos 1988’den bu yana 61 İstiklal Harbi (Kurtuluş Savaşı) komutanı defnedildi. Bu komutanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı makamı için defin yeri olarak düşünülmüş Devlet Mezarlığı’na 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk defnedildi.