Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

DSP’nin kurucusu ve eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi GATA'da tedavi gören Rahşan Ecevit'in akşam saat 21.00 sularında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Zekiye Rahşan Aral ismiyle 1923 yılında Bursa’da doğan Rahşan Ecevit, 1946’da Bülent Ecevit ile evlenmişti.
1985'te Bülent Ecevit siyaseten yasaklı olduğundan Demokratik Sol Parti'nin kuruluşuna öncelik eden Rahşan Ecevit genel başkanlığı da üstlenmişti.
Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etmiş,17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin ikinci Genel Başkanlığı'na seçilmişti.
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