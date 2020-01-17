Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

97 yaşındaki Rahşan Ecevit, 26 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü GATA'da, çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldü.

1923 doğumlu, Robert Koleji mezunu Rahşan Ecevit, burada tanıştığı Bülent Ecevit'le 1946 yılında evlendi.

CHP'nin başına 1972'de geçen Bülent Ecevit, 1974 yılında başbakanlık koltuğuna oturduğunda en büyük destekçisi Rahşan Ecevit oldu.

1980 darbesi sonrası siyaset yapması yasaklanan Bülent Ecevit'le birlikte Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurulması için çalıştı. 1985'te DSP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu. 1987'de Bülent Ecevit'in siyasi yasağı kalktığında görevi ona devretti.

2009'da DSP'den istifa etti. Ocak 2010'da yeniden genel başkanlığa seçilse de bu kez sadece birkaç ay koltukta kaldı, Haziran 2010'da görevden ayrıldı.

Rahşan Ecevit'in, 12 Mart 1971'deki askeri darbe öncesi yıllarda, Pülümürlü bir hamal ve zengin bir aileden gelen bir devrimcinin hikayesini anlattığı "Pülümür'de Aşk" adlı romanı 2002'de yayımlandı.

