Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında vefat etti.

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin (DSHP) kurucusu ve ilk genel başkanı olan Rahşan Ecevit, saat 21.00 sularında hayatını kaybetti.

1923 yılında Bursa'da doğan Rahşan Ecevit Türk siyasetinin önemli isimlerinden Bülent Ecevit'le 1946’da evlendi. 1974–2002 yılları arasında beş kez Başbakanlık yapan Bülent Ecevit'in sürekli yanında yer aldı ve siyasi kararlarında da etkili oldu.

Rahşan Ecevit siyasetin dışında resim ve edebiyetla da ilgilendi. "Pülümür'de Aşk" adlı romanı tiyatroya da uyarlandı.

Kılıçdaroğlu'ndan mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

DW/TY,ET

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