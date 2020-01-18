Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı

Bakan Koca, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP lideri, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit ile ilgili birçok mesaj yayımlandı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit’in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah’tan rahmet dilerim.'' ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum."

MUHARREM İNCE

İnce taziye mesajında, "El ele büyüttüler sevgiyi... Siyaset dünyamızın dürüst, mütevazi insanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.