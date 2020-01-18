HABER
  4. Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili son dakika gelişmesi!

Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili son dakika gelişmesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

97 yaşında hayatını kaybeden, Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ve defin işlemleriyle ilgili son dakika gelişmesi!

Eski DSP Milletvekili ve Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve Rahşan Ecevit'in vasiyetine uygun şekilde pazar günü (yarın) devlet mezarlığına, merhum eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceğini söylediğini açıkladı.

Rahan Ecevit'in vefat haberi sonrası DSP Genel Başkan Önder Aksakal ise yaptığı açıklamada "Rahşan Ecevit’in Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar olacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz" demişti.

Ayrıntılar geliyor...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Down sendromlu Ferhat, resim yaparak hayata tutunuyorDown sendromlu Ferhat, resim yaparak hayata tutunuyor
Karla oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 çocuğa doku nakli yapılacakKarla oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 çocuğa doku nakli yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rahşan Ecevit mezar defin devlet mezarlığı

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Babil sosyal medyayı salladı! İlk bölüme damga vuran sahne

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu karar için Cumhurbaşkanı, na teşekürler
reis herkeze yardım kapın açık Allah seni başımızdan eksik etmesin
mekanı cennet olsun güzel insan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti

Erdoğan'dan Aksakal'a taziye telefonu

97 yaşında hayatını kaybetti! İşte Rahşan Ecevit'in son isteği (Rahşan Ecevit kimdir?)

İşte Rahşan Ecevit'in son isteği

PKK/YPG'li teröristler, Rusya uyruklu DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor

PKK'lı teröristler, kamptan kaçan DEAŞ'lı kadınları pazarlamış

Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi: Öğretmen farklı düşünüyor diye okuldan atmak doğru değil

Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi

Satışları yüzde 80 arttı! Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! uyku odaları hizmete girdi (Uyku odalarının saati ne kadar?)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.