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Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı

17.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı

Ankara'da merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, vefatının 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi katıldı.

Pandemi kısıtlaması nedeniyle partililerin ve vatandaşların katılamadığı törende, Genel Başkan Aksakal, Ecevit'in mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

Aksakal, "Tüm dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 pandemisinin kısıtlı koşullarında mezarı başında anmak için buradayız. DSP’nin Genel Başkanı olarak buraya gelirken sadece kendimiz değil, partimizin mensuplarının duygu ve dualarını da beraberimizde getirdik. Bundan sonraki yıllarda normal yaşam koşullarında elbette onun tüm sevenleri burada olmak isteyeceklerdir. Değerli Başbakanım, Onursal Genel Başkanım, Değerli Kurucu Genel Başkanım... Bilmenizi isteriz ki; demokratik solcular olarak emanetinizi yeniden parlamentoya taşımaya kararlıyız. Yaşadığımız tüm zorlukların tek çözüm adresi demokratik sol politikalardır. Biz de gösterdiğiniz yolda sizin ışığınızda yürümeye devam edeceğiz. Rahat uyuyun" dedi.

Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı

(DHA)

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