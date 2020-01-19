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  4. Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetmişti.

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, birçok siyasetçi ve vatandaşlar katıldı. Ecevit’in mezarına konulmak üzere memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi. Cenaze namazından önce Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları, "Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız” yazılı pankartlar açtı. Ecevit’in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit’in yanına defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı’na götürüldü.
Törene katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hepimiz derin üzüntü içerisindeyiz. Rahşan Hanım, siyaset dünyamıza eşiyle birlikte uzun bir mücadele süreci başlattılar. Demokrasi açısından, hukuk açısından, liyakat açısından, siyasette temizlik açısından, dürüstlük açısından sadece Türkiye’ye değil tüm bölgeye, dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların ifade ettiği halkça düzeni bugün de arıyoruz, insanca bir yaşamı bugün de arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Birlikte hapse girdiler. İşçilerin haklarını, yoksulların haklarını birlikte aradılar. Onların bıraktığı ilkeler bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir. Bu vesileyle ben parlamentoda vekili olan olmayan tüm milletvekillerine şükran borçluyum. Ortak hareket etme açısından, en azından bir acı karşısından toplumun, parlamentonun birlikte olması bizim açımızdan da son derece değerlidir" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Süt dağıtımı 100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Yardım yapılan insanların deşifre edildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki biz süt dağıtımı yapmıyoruz. Ama biz veren elin alan elini görmediği kültürünü yaymak istiyoruz. Cumhurbaşkanı isterse süt verilen aileleri tek tek gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgilerin verildiğini düşünüyorum. Umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul’la ilgili bilgileri kendilerine aktarırız" ifadelerini kullandı.

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