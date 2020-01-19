Rahşan Ecevit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rahşan Ecevit’in, eşi Bülent Ecevit’in 1980 askeri darbesi dolayısıyla siyasi yasaklı olması nedeniyle 14 Kasım 1985’te “demokratik sol” çizgisiyle kuruluşuna öncülük ettiği DSP’nin son dönemde CHP’yle mücadelesi eleştiri konusu olmuştu.

Son olarak 24 Haziran Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin yer aldığı “Millet İttifakı”nı desteklemek yerine AKP ile MHP’nin bulunduğu iktidar cephesi “Cumhur İttifakı”nı destekleyici açıklamalarıyla dikkat çekmiş DSP yönetimi tam kadro cenazedeydi.

Rahşan Ecevit, Ankara siyasetinde nadiren yaşandığı üzere TBMM’deki tüm siyasi partiler arasında sağlanan uzlaşmayla vasiyeti yerine getirilerek Devlet Mezarlığı’nda eşi, eski başbakan Bülent Ecevit’in yanına defnedildi.

Törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başta olmak üzere iki parti yönetim kadroları bir aradaydı. Cenazede, BBP Genel Başkanı Mustafa DESTİCİ, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DSP’nin dördüncü Genel Başkanı Zeki Sezer, beşinci Genel Başkanı Masum Türker, Ecevit Vakfı Genel Başkan Vekili Emrehan Halıcı ve Muharrem İnce gibi pek çok siyasetçi yer aldı.

Rahşan Ecevit’in cenazesinde aile memleketi Şebinkarahisar’daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından “Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız”, “Bu kalp sizi unutur mu?”, “Bir asırlık vefa, sadakat ve aşk” yazılı pankartlar açıldığı görüldü.

Yasa değişikliğiyle Devlet Mezarlığı’na defnedildi

Rahşan Ecevit, vasiyeti nedeniyle kendisi için tüm siyasi partilerce işbirliği halinde yapılan yasa değişikliği çerçevesinde eşi Bülent Ecevit’in yanına Devlet Mezarlığı’na defnedildi. Rahşan Ecevit’in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak getirildiği görüldü. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, ilçeden getirilmiş toprağı Ecevit’in mezarına bırakacaklarını belirterek, “Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit’in mezarına da Şebinkarahisar’dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım’ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız” bilgisini verdi.