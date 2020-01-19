Rahşan Ecevit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rahşan Ecevit, Ankara siyasetinde nadiren yaşandığı üzere TBMM’deki tüm siyasi partiler arasında sağlanan uzlaşmayla vasiyeti yerine getirilerek Devlet Mezarlığı’nda eşi, eski başbakan Bülent Ecevit’in yanına defnedildi.
Türk siyasi hayatında parti kuruculuğu, genel başkanlık gibi görevlerde bulunmasıyla “eş” olmaktan öte şekilde etkili olmasıyla tanınmış Rahşan Ecevit, önceki gün GATA Hastanesi’nde hayata veda etmesinin ardından bugün başkentte son yolculuğuna uğurlandı.
Rahşan Ecevit için Kocatepe Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze namazı töreni, Türkiye’nin sol siyasetini buluşturdu.
Son olarak 24 Haziran Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin yer aldığı “Millet İttifakı”nı desteklemek yerine AKP ile MHP’nin bulunduğu iktidar cephesi “Cumhur İttifakı”nı destekleyici açıklamalarıyla dikkat çekmiş DSP yönetimi tam kadro cenazedeydi.
Rahşan Ecevit’in, eşi Bülent Ecevit’in 1980 askeri darbesi dolayısıyla siyasi yasaklı olması nedeniyle 14 Kasım 1985’te “demokratik sol” çizgisiyle kuruluşuna öncülük ettiği DSP’nin son dönemde CHP’yle mücadelesi eleştiri konusu olmuştu.
Törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başta olmak üzere iki parti yönetim kadroları bir aradaydı. Cenazede, BBP Genel Başkanı Mustafa DESTİCİ, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DSP’nin dördüncü Genel Başkanı Zeki Sezer, beşinci Genel Başkanı Masum Türker, Ecevit Vakfı Genel Başkan Vekili Emrehan Halıcı ve Muharrem İnce gibi pek çok siyasetçi yer aldı.
Rahşan Ecevit’in cenazesinde aile memleketi Şebinkarahisar’daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından “Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız”, “Bu kalp sizi unutur mu?”, “Bir asırlık vefa, sadakat ve aşk” yazılı pankartlar açıldığı görüldü.
Yasa değişikliğiyle Devlet Mezarlığı’na defnedildi
Rahşan Ecevit, vasiyeti nedeniyle kendisi için tüm siyasi partilerce işbirliği halinde yapılan yasa değişikliği çerçevesinde eşi Bülent Ecevit’in yanına Devlet Mezarlığı’na defnedildi. Rahşan Ecevit’in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak getirildiği görüldü. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, ilçeden getirilmiş toprağı Ecevit’in mezarına bırakacaklarını belirterek, “Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit’in mezarına da Şebinkarahisar’dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım’ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız” bilgisini verdi.
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte cenaze namazı sonrasında Rahşan Ecevit’in defnedilmesi töreninde de yer alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Hepimiz derin üzüntü içerisindeyiz. Rahşan Hanım, siyaset dünyamıza eşiyle birlikte uzun bir mücadele süreci başlattılar. Demokrasi açısından, hukuk açısından, liyakat açısından, siyasette temizlik açısından, dürüstlük açısından sadece Türkiye'ye değil tüm bölgeye, dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların ifade ettiği halkça düzeni bugün de arıyoruz, insanca bir yaşamı bugün de arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Birlikte hapse girdiler. İşçilerin haklarını, yoksulların haklarını birlikte aradılar. Onların bıraktığı ilkeler bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir. Bu vesileyle ben parlamentoda vekili olan, olmayan tüm milletvekillerine şükran borçluyum. Ortak hareket etme açısından, en azından bir acı karşısından toplumun, parlamentonun birlikte olması bizim açımızdan da son derece değerlidir” dedi.
Bülent Ecevit, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’den sonra CHP’nin üçüncü genel başkanı olarak Türk siyasetinde başbakanlık görevi yanı sıra Kıbrıs Adası’na Türk kimliğini korumak için düzenlenen barış harekatıyla kamuoyunda sevilen siyasetçilerden birisiydi.
Bülent Ecevit, siyasi yasağı kalktıktan sonra eşi Rahşan Ecevit’in kurduğu DSP’nin başına geçmiş ve 1990’lı yıllarda koalisyon hükümetlerinde yine başbakanlık görevini üstlenmişti. Rahşan Ecevit ise, yeniden eş pozisyonunda siyasete ilgisini korurken, DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti döneminde Ecevit’in hükümlülere af çıkarılması gibi süreçlerdeki etkisi nedeniyle siyasi tartışmalarda yer almıştı. O dönemde Rahşan Ecevit’in koalisyon hükümeti kararlarına etkisi nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında mesafe olduğu iddiaları olmuştu. Ancak Bahçeli ise, Rahşan Ecevit’in ölümüyle ilgili taziyesini paylaştığı gibi “Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti'yi kurarak fikriyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Allah rahmet eylesin diyorum” açıklaması yaptı.
Selanik'ten Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine yerleşen Zahide-Namık Zeki Aral çiftinin çocuğu olan Rahşan Ecevit, Robert Koleji’nde tanıştığı Bülent Ecevit ile 1946 yılında evlenmişti. Rahşan Ecevit, 60 yıllık evlilikleri boyunca yanından ayrılmadığı Bülent Ecevit’in yanına defnedilmeyi vasiyet etmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum