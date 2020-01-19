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  4. Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Ecevit’in yakınlarının yanı sıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek.

ŞEBİNKARAHİSAR'DAN ECEVİT'İN MEZARINA TOPRAK

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in
cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA-AA

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Rahşan Ecevit Bülent Ecevit Kocatepe Camii

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