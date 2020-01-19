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  4. Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin ve Cemil Çiçek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar Hikmet Sami Türk ve Yaşar Okuyan, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, siyasi parti mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal çelenk gönderdi.

Cenazede taziyeleri, Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral kabul etti.

Rahşan Ecevit'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği Devlet Mezarlığı'na götürüldü.

- "Onların bıraktığı ilkeler, bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkeler"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, siyaset dünyasının önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ettiklerini belirterek, herkesin derin üzüntü içerisinde olduğunu söyledi.

Ecevit çiftinin demokrasi, hukuk, liyakat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından mücadele süreci başlattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların hakça düzenini, insanca yaşamını bugün de arıyoruz ve aramaya devam da edeceğiz. Birlikte mücadele ettiler, birlikte yol yürüdüler, birlikte hapse girdiler. İşçilerin, yoksulların haklarını birlikte aradılar, aramaya devam ediyoruz. Onların bıraktığı ilkeler, bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir."

Meclis'te grubu olan, olmayan tüm partilerin yaşanan acı karşısında ortak hareket ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun kendileri için de değerli olduğunu dile getirdi.

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Cenaze Namazı Rahşan Ecevit

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