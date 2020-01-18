Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek

Ankara'da dün hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucu Genel Başkanı ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, yarın öğle namazını takiben Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Rahşan Ecevit'in vefatının ardından çok sayıda başsağlığı mesajı aldıklarını belirten Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletmek için kendisini aradığını ve "Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için sorun kalmadığını ilettiğini" aktardı.

"Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için hem bizim hem de Ecevit'i sevenlerin bu yönde istekleri olmuştur" diyen Halıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Grup Başkanvekillerinin bugün Meclis'te bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na Sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için bir sorun kalmadığını bize iletti" dedi. Halıcı, "Bu haber Ecevit sevenleri çok mutlu etmiştir. Müteşekkiriz" şeklinde konuştu.