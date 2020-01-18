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  4. Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için ortak yasa teklifi hazırlandı

Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için ortak yasa teklifi hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Demokratik Sol Parti’nin Kurucu Genel Başkanı, önceki Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını açıkladı.Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyeti göz önüne alınarak bir çözüm yaratıldığını ifade eden Özkoç, şunları söyledi:“Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Demokratik Sol Parti’nin Kurucu Genel Başkanı, önceki Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını açıkladı.
Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyeti göz önüne alınarak bir çözüm yaratıldığını ifade eden Özkoç, şunları söyledi:
“Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun. Rahşan Ecevit’in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclis’teki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Teklif, bugün Meclis Başkanlığı’na sunuluyor. Defin, yarın gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek."
Rahşan Ecevit için yarın öğle namazının ardından Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Rahşan Ecevit, daha sonra Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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